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مصر أكدت للسلطة أنها ستعمل على حلول جذرية للقضية الفلسطينية قريبا (العربية)

Lebanon 24
30-05-2021 | 11:06
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