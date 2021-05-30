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بايدن: سألتقي بوتين خلال أسابيع في جنيف وسأوضح له أننا لن نتركه ينتهك حقوق الإنسان

Lebanon 24
30-05-2021 | 11:12
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