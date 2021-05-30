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البابا فرنسيس سيلتقي رجال الدين المسيحيين من جميع المذاهب فقط ولن يلتقي أحداً من السياسيين المسيحيين (الجديد)

Lebanon 24
30-05-2021 | 12:58
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