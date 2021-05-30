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الجميّل: كنا ولا نزال مقتنعين أنّه في ظل هذه المنظومة لا مجال للإنقاذ

Lebanon 24
30-05-2021 | 14:53
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الجميّل: كان يجب الذهاب إلى انتخابات عامّة منذ سنة وقد قدّمنا قانونًا كنواب الكتائب بعد الثورة بعشرة أيام ولو تم إقراره لكنا الآن في إطار النهوض بالبلد إلّا أنّهم ماطلوا لتخفّ حماسة الناس
lebanon 24
31/05/2021 00:56:42 Lebanon 24 Lebanon 24
الجميّل: المطلوب حكومة انتقالية توقف الانهيار فيما المعارضة تتجمّع والخارج ينظر الى البديل وكنا نبهنا ماكرون الى انه مع المنظومة لن يصل الى مكان
lebanon 24
31/05/2021 00:56:42 Lebanon 24 Lebanon 24
الجميّل: إذا حصلت إعادة النظر بالنظام السياسي قبل الانتخابات فستتحكّم بالأمر المنظومة القائمة لخمسين سنة مقبلة
lebanon 24
31/05/2021 00:56:42 Lebanon 24 Lebanon 24
الجميّل لصار الوقت: هل نحن من سلم حزب الله لبنان وقمنا بالمحاصصات واوصلنا البلد إلى ما وصل إليه؟ نحنا من واجهنا هذه المنظومة منذ 7 سنوات بكل الوسائل
lebanon 24
31/05/2021 00:56:42 Lebanon 24 Lebanon 24
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