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الجميّل: كان يجب الذهاب إلى انتخابات عامّة منذ سنة وقد قدّمنا قانونًا كنواب الكتائب بعد الثورة بعشرة أيام ولو تم إقراره لكنا الآن في إطار النهوض بالبلد إلّا أنّهم ماطلوا لتخفّ حماسة الناس

Lebanon 24
30-05-2021 | 15:30
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