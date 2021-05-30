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رئيس المخابرات المصرية يبحث مع وزير الدفاع الإسرائيلي سبل تحقيق تهدئة شاملة في كافة المناطق الفلسطينية (سكاي نيوز)

Lebanon 24
30-05-2021 | 16:26
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