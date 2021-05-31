وسائل إعلام دنماركية وأوروبية: الولايات المتحدة تجسست على سياسيين أوروبيين بارزين بينهم ميركل بين عامي 2012 و2014 بواسطة برنامج تعاون مع المخابرات الدنماركية

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