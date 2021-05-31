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وزير الصناعة من بعبدا: خلال الأسبوع الثاني من الشهر القادم سيتم توقيع عقد تصنيع لقاح "سبوتنيك" في لبنان وطلبنا من فخامة رئيس الجمهورية متابعة دعمنا

Lebanon 24
31-05-2021 | 04:24
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