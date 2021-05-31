أخبار عاجلة

روسيا: سنضيف نحو 20 وحدة عسكرية على الحدود مع أوكرانيا بنهاية العام

Lebanon 24
31-05-2021 | 05:52
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
روسيا: أوكرانيا لا تزال ترسل تعزيزات عسكرية إلى إقليم دونباس ولا نرى منها خفضا للتوتر
lebanon 24
31/05/2021 15:42:37 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا تدعو أوكرانيا وحلف الناتو إلى الامتناع عن الأعمال التي قد تؤدي إلى التصعيد وتتهم الطرفين باستمرار الاستعدادات العسكرية
lebanon 24
31/05/2021 15:42:37 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن تدعو روسيا للتوقف عن مضايقة السفن في البحر الأسود ووقف حشودها على طول الحدود مع أوكرانيا
lebanon 24
31/05/2021 15:42:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تحركات عسكرية ونقل أسلحة.. هل تستعد روسيا لغزو أوكرانيا؟
lebanon 24
31/05/2021 15:42:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:42 | 2021-05-31
07:23 | 2021-05-31
07:13 | 2021-05-31
06:54 | 2021-05-31
06:33 | 2021-05-31
05:17 | 2021-05-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website