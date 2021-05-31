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المفوضية الأوروبية: إمدادات اللقاحات المؤكدة التي ستصلنا ستمكننا من تلقيح 70 بالمئة من السكان

Lebanon 24
31-05-2021 | 06:33
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