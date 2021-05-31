أخبار عاجلة

صندوق الثروة السيادي الروسي: الموافقة على استخدام لقاح "سبوتنيك V" في الأراضي الفلسطينية

Lebanon 24
31-05-2021 | 07:13
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
وزير الصحة الروسي: لقاح "سبوتنيك V" آمن للحوامل
lebanon 24
31/05/2021 15:43:05 Lebanon 24 Lebanon 24
الموافقة على استخدام لقاح "فايزر" للفئة العمرية 12 إلى 15 عاماً
lebanon 24
31/05/2021 15:43:05 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الروسية يدعو إسرائيل إلى "الوقف الفوري" للأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية
lebanon 24
31/05/2021 15:43:05 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة الغذاء والدواء الفيدرالية بصدد الموافقة على استخدام لقاح ⁧‫فايزر‬⁩- بايونتيك لأعمار 12 إلى 15 عاما في بداية الأسبوع المقبل
lebanon 24
31/05/2021 15:43:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:42 | 2021-05-31
07:23 | 2021-05-31
06:54 | 2021-05-31
06:33 | 2021-05-31
05:52 | 2021-05-31
05:17 | 2021-05-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website