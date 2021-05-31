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ماكرون وميركل يطالبان واشنطن بتوضيحات بشأن التجسس على مسؤولين أوروبيين

Lebanon 24
31-05-2021 | 19:20
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