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وزيرا خارجية مصر والأردن يبحثان أهمية وجود أفق سياسي يسمح باستئناف المسار التفاوضي وفق مقررات الشرعية الدولية وعلى أساس حل الدولتين
Lebanon 24
31-05-2021
|
14:22
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