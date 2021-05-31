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وزيرا خارجية مصر والأردن يبحثان أهمية وجود أفق سياسي يسمح باستئناف المسار التفاوضي وفق مقررات الشرعية الدولية وعلى أساس حل الدولتين

Lebanon 24
31-05-2021 | 14:22
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