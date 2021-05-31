لم يستمر لقاء الخليلين ووفيق صفا طويلا مع النائب جبران باسيل ولم يحرز أي تقدم على صعيد حل عقدة تسمية الوزيرين المسيحيين و لا يزال باسيل متمسكاً برفضه تسمية الحريري للوزيرين (الجديد)

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