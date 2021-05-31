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الحكومة المغربية تسمح بتنظيم التجمعات والأنشطة بحدود معينة وافتتاح قاعات السينما والمراكز الثقافية والمكتبات والمتاحف

Lebanon 24
31-05-2021 | 17:52
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