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رؤساء حكومات ووزراء أوروبيون سابقون: نرفض اتهام الجنائية الدولية بمعاداة السامية لتحقيقها بجرائم إسرائيل

Lebanon 24
31-05-2021 | 19:43
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