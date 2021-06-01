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أخبار عاجلة
الجيش الإسرائيلي يعتقل 31 فلسطينيا خلال حملة دهم واعتقالات شملت مدنا فلسطينية عدة بالضفة الغربية وداخل الخط الأخضر (سكاي نيوز)
Lebanon 24
01-06-2021
|
01:33
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