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حمد حسن: ابلغنا فخامة الرئيس بالخطة العمودية والافقية التي اوصى بها بموضوع التلقيح وأطلعناه على "الماراتون" المقرر عقده كل فترة

Lebanon 24
01-06-2021 | 03:46
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