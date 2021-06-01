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أخبار عاجلة
إسرائيل تصادق على بناء 350 وحدة استيطانية في حي جديد دُشّن اليوم في مستوطنة بيت إيل قرب رام الله (سكاي نيوز)
Lebanon 24
01-06-2021
|
06:24
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