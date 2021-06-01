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وسائل إعلام إسرائيلية: إدارة بايدن دعت غانتس للقاء طارئ خشية لجوء نتنياهو لمهاجمة إيران لمنع الإطاحة به (الجزيرة)

Lebanon 24
01-06-2021 | 09:12
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