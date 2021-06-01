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الرئيس عون أجرى اتصالاً هاتفياً بالنائب فيصل كرامي في ذكرى الرئيس الشهيد رشيد كرامي واستذكر مواقف الرئيس الشهيد ودفاعه عن وحدة لبنان واللبنانيين

Lebanon 24
01-06-2021 | 09:57
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