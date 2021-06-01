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أخبار عاجلة
باسيل: لن نترك مجالا لأي امر يمكن ان نقوم به الا ونفعل للتسهيل لأننا نريد حكومة وبرئاسة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري
Lebanon 24
01-06-2021
|
10:51
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