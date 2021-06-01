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البرلمان البلجيكي: لا مكان لعضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي ونعرض عليها شراكة متقدمة

Lebanon 24
01-06-2021 | 11:20
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