أخبار عاجلة

منظمة الصحة العالمية تجيز الاستخدام الطارئ للقاح سينوفاك الصيني المضاد لفيروس كورونا

Lebanon 24
01-06-2021 | 11:23
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
منظمة الصحة العالمية تبت في الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاحين صينيين مضادين لكورونا قريباً (سكاي نيوز)
lebanon 24
01/06/2021 21:45:02 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة الدواء المصرية تجيز الاستخدام الطارئ للقاح كورونا فاك من إنتاج شركة سينوفاك الصينية
lebanon 24
01/06/2021 21:45:02 Lebanon 24 Lebanon 24
منظمة الصحة العالمية تجيز الاستخدام الطارئ للقاح جونسون أند جونسون
lebanon 24
01/06/2021 21:45:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الصحة العالمية تصادق بشكل طارئ على لقاح سينوفاك الصيني ضد كورونا
lebanon 24
01/06/2021 21:45:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:42 | 2021-06-01
14:38 | 2021-06-01
14:24 | 2021-06-01
14:22 | 2021-06-01
14:21 | 2021-06-01
13:18 | 2021-06-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website