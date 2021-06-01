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الخارجية الأميركية: المبعوث الخاص إلى القرن الإفريقي يبحث إرساء الاستقرار وحل مقبول لكل الأطراف بشأن سد النهضة

Lebanon 24
01-06-2021 | 18:49
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