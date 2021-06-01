معلومات الـ "LBCI": مصرف لبنان وافق على فتح إعتماد لسفينة فيول أويل لمعمل الزوق القديم وكهرباء لبنان تنتظر موافقة المصرف المراسل المعني كي تتمكن من إفراغ حمولة السفينة

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