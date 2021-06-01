أخبار عاجلة

ماكرون: لن نسمح لمن يهددون وحدة وسلامة ليبيا بمواصلة أنشطتهم

Lebanon 24
01-06-2021 | 14:42
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
ماكرون: ندعم ليبيا بشكل كامل ونواجه معاً تحديات مشتركة في المنطقة
lebanon 24
02/06/2021 03:54:28 Lebanon 24 Lebanon 24
موسكو تحذر الناتو.. لافروف: لن نسمح بتكرار المآسي التي حدثت في العراق وليبيا
lebanon 24
02/06/2021 03:54:28 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون: اتفاق فرنسي إيطالي على التعاون من أجل استقرار ليبيا وإدارة أزمة المهاجرين
lebanon 24
02/06/2021 03:54:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الناطق باسم المجلس الأعلى للدولة في ليبيا: الانقلابيون ومليشياتهم يعرقلون عمل حكومة الوحدة الوطنية من أجل تعطيل المسار السياسي
lebanon 24
02/06/2021 03:54:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
20:29 | 2021-06-01
19:40 | 2021-06-01
19:24 | 2021-06-01
19:09 | 2021-06-01
18:54 | 2021-06-01
18:47 | 2021-06-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website