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أكسيوس: 17 نائبا ديمقراطيا يطالبون وزير الخارجية الأميركي بالضغط على إسرائيل للسماح بإدخال مواد إعادة إعمار غزة

Lebanon 24
01-06-2021 | 16:30
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