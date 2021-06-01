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معلومات الجديد: البطريرك الراعي يزور القصر الجمهوري غدا بعد الظهر لدفع الملف الحكومي نحو الحلحلة وترجح المعلومات ان الراعي سيتصل بالحريري من بعبدا ويمرر المكالمة الى عون في محاولة منه لاعادة التواصل بينهما

Lebanon 24
01-06-2021 | 16:33
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