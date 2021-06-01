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بايدن: إرهاب الجماعات المؤمنة بتفوق العرق الأبيض هو أخطر تهديد يواجه وطننا وليس القاعدة ولا تنظيم الدولة

Lebanon 24
01-06-2021 | 17:19
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