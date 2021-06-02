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الجيش ينفذ عمليات دهم في بلدة ريحا قضاء بعلبك وقد تم ضبط آلات ومعدات لتصنيع المخدرات وكمية من الذخائر الحربية

Lebanon 24
02-06-2021 | 01:08
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