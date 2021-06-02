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أخبار عاجلة
وسائل إعلام إيرانية شبه رسمية: غرق أكبر سفينة للبحرية الإيرانية بعد احتراقها بخليج عُمان
Lebanon 24
02-06-2021
|
01:43
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