أخبار عاجلة

محكمة الأمم المتحدة الخاصة بلبنان تقول إنها قد تضطر للإغلاق في تموز بسبب أزمة تمويل (رويترز)

Lebanon 24
02-06-2021 | 04:46
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
نقص حاد في التمويل.. المحكمة الخاصة بلبنان قد تتوقف عن العمل
lebanon 24
02/06/2021 12:45:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة ترحب بالمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة باليمن
lebanon 24
02/06/2021 12:45:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الدولار يهدد المحكمة الخاصة بلبنان...فهل تتوقف؟
lebanon 24
02/06/2021 12:45:08 Lebanon 24 Lebanon 24
سفيرة أميركا لدى الأمم المتحدة: لدينا اجتماع دولي وإقليمي قريبا لإنهاء الحرب في اليمن
lebanon 24
02/06/2021 12:45:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:32 | 2021-06-02
05:08 | 2021-06-02
04:39 | 2021-06-02
02:35 | 2021-06-02
01:43 | 2021-06-02
01:41 | 2021-06-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website