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الرئيس عون التقى رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران عصام يوحنا درويش الذي شكره على منحه وسام الاستحقاق اللبناني تقديراً لعطاءاته الروحية وجهوده الانسانية والاجتماعية والصحية

Lebanon 24
02-06-2021 | 05:08
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