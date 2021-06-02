أخبار عاجلة

وزني التقى كركي والاسمر: حماية ودعم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أولوية

Lebanon 24
02-06-2021 | 05:32
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
اليكم دوام العمل في مديريات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
lebanon 24
02/06/2021 12:45:26 Lebanon 24 Lebanon 24
مستخدمو الصندوق الوطني يلوحون بالإضراب المفتوح.. بيان هام من كركي
lebanon 24
02/06/2021 12:45:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس امين الجميل من بكركي: كلام قائد الجيش يتكامل ويتقاطع مع كلام البطريرك وصرخة ضمير ونحن إلى جانبه في حماية الوحدة الوطنية
lebanon 24
02/06/2021 12:45:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون التقى رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران عصام يوحنا درويش الذي شكره على منحه وسام الاستحقاق اللبناني تقديراً لعطاءاته الروحية وجهوده الانسانية والاجتماعية والصحية
lebanon 24
02/06/2021 12:45:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:08 | 2021-06-02
04:46 | 2021-06-02
04:39 | 2021-06-02
02:35 | 2021-06-02
01:43 | 2021-06-02
01:41 | 2021-06-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website