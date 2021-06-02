26
o
بيروت
34
o
طرابلس
26
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
25
o
النبطية
25
o
زحلة
27
o
بعلبك
25
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
معلومات للـmtv: الرئيس عون منفتح على فكرة التراجع عن تسمية الوزيرين المسيحيين شرط ألاّ يسميهما الحريري
Lebanon 24
02-06-2021
|
07:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
لم يستمر لقاء الخليلين ووفيق صفا طويلا مع النائب جبران باسيل ولم يحرز أي تقدم على صعيد حل عقدة تسمية الوزيرين المسيحيين و لا يزال باسيل متمسكاً برفضه تسمية الحريري للوزيرين (الجديد)
Lebanon 24
لم يستمر لقاء الخليلين ووفيق صفا طويلا مع النائب جبران باسيل ولم يحرز أي تقدم على صعيد حل عقدة تسمية الوزيرين المسيحيين و لا يزال باسيل متمسكاً برفضه تسمية الحريري للوزيرين (الجديد)
02/06/2021 15:10:12
02/06/2021 15:10:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري: ما على فخامة الرئيس إلا الافراج عن التشكيلة لتذهب الحكومة إلى المجلس النيابي فإذا فشلت في نيل الثقة يكون قد تحقق له ما يريد وتخلص من رئيس الحكومة وأعطى البرلمان الفرصة الوحيدة التي يتيحها الدستور لإلغاء مفاعيل تسمية رئيس مكلف بتشكيل الحكومة
Lebanon 24
الحريري: ما على فخامة الرئيس إلا الافراج عن التشكيلة لتذهب الحكومة إلى المجلس النيابي فإذا فشلت في نيل الثقة يكون قد تحقق له ما يريد وتخلص من رئيس الحكومة وأعطى البرلمان الفرصة الوحيدة التي يتيحها الدستور لإلغاء مفاعيل تسمية رئيس مكلف بتشكيل الحكومة
02/06/2021 15:10:12
02/06/2021 15:10:12
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات "MTV": وزير الخارجيّة المصري سامح شكري يصل إلى لبنان الأربعاء حاملاً رسالة من الرئيس المصري إلى الرئيس عون كما سيلتقي الرئيسين برّي والحريري للقيام بمسعى يهدف إلى تشكيل الحكومة
Lebanon 24
معلومات "MTV": وزير الخارجيّة المصري سامح شكري يصل إلى لبنان الأربعاء حاملاً رسالة من الرئيس المصري إلى الرئيس عون كما سيلتقي الرئيسين برّي والحريري للقيام بمسعى يهدف إلى تشكيل الحكومة
02/06/2021 15:10:12
02/06/2021 15:10:12
Lebanon 24
Lebanon 24
هادي حبيش للـmtv: وليد جنبلاط طرح على الرئيس عون خلال زيارته إلى بعبدا التسوية بمعنى الاتفاق بين الأطراف للذهاب إلى التأليف وليس قبول سعد الحريري بالشروط وتراجعه عن موقفه
Lebanon 24
هادي حبيش للـmtv: وليد جنبلاط طرح على الرئيس عون خلال زيارته إلى بعبدا التسوية بمعنى الاتفاق بين الأطراف للذهاب إلى التأليف وليس قبول سعد الحريري بالشروط وتراجعه عن موقفه
02/06/2021 15:10:12
02/06/2021 15:10:12
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
إلى اللبنانيين.. بيان هام من وزارة الصحة
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. بيان هام من وزارة الصحة
14:32 | 2021-06-01
01/06/2021 02:32:36
Lebanon 24
Lebanon 24
جميل السيد يغرّد عن باسيل و"المستقبل".. هذا ما قاله
Lebanon 24
جميل السيد يغرّد عن باسيل و"المستقبل".. هذا ما قاله
14:16 | 2021-06-01
01/06/2021 02:16:38
Lebanon 24
Lebanon 24
ميريام فارس تكشف أخيراً عن زوجها داني! (فيديو)
Lebanon 24
ميريام فارس تكشف أخيراً عن زوجها داني! (فيديو)
08:44 | 2021-06-01
01/06/2021 08:44:58
Lebanon 24
Lebanon 24
مسيرة جابت شوارع بيروت رفضاً للوضع الاقتصادي (فيديو)
Lebanon 24
مسيرة جابت شوارع بيروت رفضاً للوضع الاقتصادي (فيديو)
11:10 | 2021-06-01
01/06/2021 11:10:14
Lebanon 24
Lebanon 24
طيران فوق الشمال.. ماذا يجري؟
Lebanon 24
طيران فوق الشمال.. ماذا يجري؟
15:10 | 2021-06-01
01/06/2021 03:10:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
07:55 | 2021-06-02
مصرف لبنان تبلغ قرار مجلس شورى الدولة رسميا وسيقدم مراجعة للرجوع عنه وعلى اساس ذلك يبنى على الشيء مقتضاه
07:54 | 2021-06-02
التحكم المروري: #حركة_المرور كثيفة من #ذوق_مكايل باتجاه #جونيه
07:29 | 2021-06-02
الراعي يصل نحو الساعة الرابعة إلى بعبدا
07:04 | 2021-06-02
الأمم المتحدة: جائحة كورونا أغرقت مئة مليون عامل إضافي في الفقر
06:22 | 2021-06-02
إنترفاكس نقلا عن نائب وزير الخارجية الروسي: روسيا تعتزم استئناف الرحلات الجوية العارضة إلى منتجعات مصرية هذا الصيف
06:15 | 2021-06-02
مكتب الاعلام في الرئاسة: استمرار هروب الرئيس المكلف سعد الحريري من تحمل مسؤولياته في تاليف حكومة متوازنة وميثاقية تراعي الاختصاص والكفاءة وتحقق المشاركة يشكل امعانا في انتهاك الدستور ووثيقة الوفاق الوطني وينم عن رغبة واضحة ومتعمدة في تعطيل عملية تشكي
فيديو
"بصق وإهانات".. مسافرة تعتدي على ركاب طائرة بسبب كمامة (فيديو)
Lebanon 24
"بصق وإهانات".. مسافرة تعتدي على ركاب طائرة بسبب كمامة (فيديو)
08:00 | 2021-06-02
02/06/2021 15:10:12
Lebanon 24
Lebanon 24
رقم صادم... فنانة تكشف تكلفة عمليات تجميل أنفها! (فيديو)
Lebanon 24
رقم صادم... فنانة تكشف تكلفة عمليات تجميل أنفها! (فيديو)
08:00 | 2021-06-02
02/06/2021 15:10:12
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة جديدة تتحدى "آبل" و"سامسونغ".. ماذا يميزها؟ (فيديو)
Lebanon 24
ساعة جديدة تتحدى "آبل" و"سامسونغ".. ماذا يميزها؟ (فيديو)
08:00 | 2021-06-02
02/06/2021 15:10:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact