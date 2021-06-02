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الراعي من بعبدا: زرت رئيس الجمهورية قبل الذهاب إلى روما للقاء البابا ونحمل معنا التوق أن يحافظ لبنان على مكانته وقيمته وخصوصيته

Lebanon 24
02-06-2021 | 09:21
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