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الراعي: تشكيل الحكومة يجب ان يكون فوق كل اعتبار ومن الممكن كلبنانيين ان نختلف في البرامج ووجهات النظر لكن لا يمكن ان نهين بعضنا بالشخصي

Lebanon 24
02-06-2021 | 09:19
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الراعي: لا مبرّر بأن لا يكون هناك حكومة أو اتفاق بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف والحكومة فوق كلّ اعتبار
lebanon 24
02/06/2021 20:45:09 Lebanon 24 Lebanon 24
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lebanon 24
02/06/2021 20:45:09 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك الراعي: لم تعد الذرائع تبرر عدم تشكيل الحكومة وندعو الرئيس المكلف لتقديم "تشكيلة مستحدثة من الاختصاصيين"
lebanon 24
02/06/2021 20:45:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الحريري: ما على فخامة الرئيس إلا الافراج عن التشكيلة لتذهب الحكومة إلى المجلس النيابي فإذا فشلت في نيل الثقة يكون قد تحقق له ما يريد وتخلص من رئيس الحكومة وأعطى البرلمان الفرصة الوحيدة التي يتيحها الدستور لإلغاء مفاعيل تسمية رئيس مكلف بتشكيل الحكومة
lebanon 24
02/06/2021 20:45:09 Lebanon 24 Lebanon 24
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