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الراعي: لا مبرّر بأن لا يكون هناك حكومة أو اتفاق بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف والحكومة فوق كلّ اعتبار

Lebanon 24
02-06-2021 | 09:23
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الجميّل: هناك هيركات شامل على كل الشعب لان الجماعة "زعران" والمسؤولية تقع على حاكم مصرف لبنان ورئيس الجمهورية والحكومة، فهم كانوا يطلبون من سلامة دفع عجز الموازنة كما ان سلامة لم يصارح اللبنانيين عندما حصل مس بودائع الناس
lebanon 24
02/06/2021 20:45:19 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك الراعي: رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف محكومان بالتشاور
lebanon 24
02/06/2021 20:45:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: نأمل أن يثمر اللقاء بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف بتشكيل حكومة مواجهة للوضع النقدي والمالي أي حكومة مبادىء وطنية لا مساومات سياسية
lebanon 24
02/06/2021 20:45:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: نأمل أن يسفر اللقاء بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف الاثنين تشكيل حكومة انقاذية من اختصاصيين بعد طول انتظار وانهيار
lebanon 24
02/06/2021 20:45:19 Lebanon 24 Lebanon 24
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