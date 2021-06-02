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دياب للبنانيين: أدعوكم للصبر على أيّ قرار تأخذه أيّ جهة تزيد من معاناتهم وأدعو القوى السياسية إلى تقديم التنازلات وهي صغيرة مهما كبرت لأنها توقف المسار المخيف والتشكيل أولويّة

Lebanon 24
02-06-2021 | 12:12
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