دياب للبنانيين: أدعوكم للصبر على أيّ قرار تأخذه أيّ جهة تزيد من معاناتهم وأدعو القوى السياسية إلى تقديم التنازلات وهي صغيرة مهما كبرت لأنها توقف المسار المخيف والتشكيل أولويّة

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