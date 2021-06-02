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إطلاق نار كثيف ودوي قذائف في مدينة بعلبك ولم يتم التأكد من الأسباب بعد في حين أشارت معلومات أولية أن الإشكال وقع بين عائلتين

Lebanon 24
02-06-2021 | 14:20
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