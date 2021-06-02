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المسؤول بالاتحاد الأوروبي إنريكي مورا يقول إنه يتوقع التوصل لاتفاق مع إيران خلال الجولة المقبلة من المحادثات في فيينا الأسبوع القادم

Lebanon 24
02-06-2021 | 14:45
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