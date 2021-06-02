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مريضة بعمر 18 عاماً بحاجة لـ3 وحدات دم AB+ في مستشفى هيكل. رقم التواصل: 71974203

Lebanon 24
02-06-2021 | 15:39
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