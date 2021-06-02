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إذاعة الجيش الإسرائيلي: زعيم المعارضة يائير لابيد ينجح في تشكيل ائتلاف للإطاحة بنتنياهو

Lebanon 24
02-06-2021 | 17:29
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