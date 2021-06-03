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الرئيس عون يترأس بعد قليل اجتماعاً مالياً وقضائياً يضم حاكم مصرف لبنان ورئيس مجلس شورى الدولة لمعالجة موضوع سعر صرف الدولار
Lebanon 24
03-06-2021
|
03:21
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