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الرئيس عون يترأس بعد قليل اجتماعاً مالياً وقضائياً يضم حاكم مصرف لبنان ورئيس مجلس شورى الدولة لمعالجة موضوع سعر صرف الدولار

Lebanon 24
03-06-2021 | 03:21
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