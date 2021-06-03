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البرلمان الدنماركي يقر قانونا يسمح بإرسال طالبي اللجوء إلى خارج الاتحاد الأوروبي

Lebanon 24
03-06-2021 | 04:32
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