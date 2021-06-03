أخبار عاجلة

نتنياهو يقول إن على كل أعضاء الكنيست من أحزاب اليمين أن يعارضوا الائتلاف الحكومي الجديد

Lebanon 24
03-06-2021 | 05:09
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الرئيس المكلف تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة يائير لابيد يقول إن نتنياهو قاد إسرائيل للفوضى
lebanon 24
03/06/2021 14:22:15 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: أعتزم الحديث مع كل أعضاء الكنيست لتشكيل حكومة مستقرة والحيلولة دون التوجه إلى انتخابات خامسة
lebanon 24
03/06/2021 14:22:15 Lebanon 24 Lebanon 24
العربية: أمام نتنياهو 12 يوما لإفشال الائتلاف الذي أسقطه من رئاسة الحكومة
lebanon 24
03/06/2021 14:22:15 Lebanon 24 Lebanon 24
معلومات الجديد: البطريرك الراعي يزور القصر الجمهوري غدا بعد الظهر لدفع الملف الحكومي نحو الحلحلة وترجح المعلومات ان الراعي سيتصل بالحريري من بعبدا ويمرر المكالمة الى عون في محاولة منه لاعادة التواصل بينهما
lebanon 24
03/06/2021 14:22:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:05 | 2021-06-03
06:54 | 2021-06-03
06:32 | 2021-06-03
06:00 | 2021-06-03
05:45 | 2021-06-03
05:44 | 2021-06-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website