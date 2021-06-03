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الخارجية الروسية: لا نستبعد إجراء انتخابات مبكرة في سوريا في حال اتفقت الحكومة والمعارضة على دستور جديد

Lebanon 24
03-06-2021 | 07:05
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