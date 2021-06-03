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أخبار عاجلة
فريد البستاني للـ"ام تي في": لا أرى استقالة من مجلس النواب والانتخابات تحتاج إلى تحضير وليست "كوني فكانت" ولماذا لا تُشكّل حكومة؟
Lebanon 24
03-06-2021
|
08:22
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