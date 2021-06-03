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مصادر نيابية لـ"الجديد": لجنة المال والموازنة تقدمت في إنجاز "الكابيتال كونترول" على صعيد البنود المتعلقة بالسحوبات النقدية بالليرة والدولار والتحاويل الطالبية

Lebanon 24
03-06-2021 | 09:24
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